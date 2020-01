Strengholt en Adams vertrekken, Hassan nieuw bij Flevo Boys

Strengholt vertrekt na drie seizoenen bij Flevo Boys. De 27-jarige speler kwam in 2017 over van ONS Sneek. Strengholt speelde daarvoor bij Be Quick 1887. De middenvelder zegt de grote reisafstand naar Emmeloord niet meer te kunnen combineren met zijn maatschappelijke carrière.



De reisafstand speelt ook een rol bij het vertrek van Bjorn Adams. De forse reisafstand tussen de woonplaats van de verdediger, Groningen, en Emmeloord is een te groot obstakel om ook volgend seizoen bij Flevo Boys te voetballen. Adams kwam in 2017 over van Harkemase Boys.