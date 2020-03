Strengholt verkast van Flevo Boys naar ASC Nieuwland

De 27-jarige Strengholt woont inmiddels in Nieuwland, hij kondigde eerder al zijn vertrek aan bij hoofdklasser Flevo Boys. ,,Ik heb voor ASC Nieuwland gekozen, omdat ik samen met mijn vriendin Kelly in Nieuwland woon en weer lekker op de fiets naar de voetbal wil gaan’’, aldus de middenvelder op de website van zijn nieuwe club.

ASC Nieuwland bezet momenteel de achtste plaats in de westelijke tweede klasse B. Strengholt is bezig aan zijn derde seizoen bij Flevo Boys. Daarvoor speelde hij een seizoen voor ONS Sneek en vijf seizoen bij Be Quick 1887.