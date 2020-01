Strengholt vertrekt, Hassan nieuw bij Flevo Boys

Strengholt vertrekt na drie seizoenen bij Flevo Boys. De 27-jarige speler kwam in 2017 over van ONS Sneek. Strengholt speelde daarvoor bij Be Quick 1887. De middenvelder zegt de grote reisafstand naar Emmeloord niet meer te kunnen combineren met zijn maatschappelijke carrière.

Said Hassan komt over van eersteklasser Drachtster Boys. De 27-jarige middenvelder is bezig aan zijn tiende seizoen bij de club uit Friesland. ,,De verkennende gesprekken met Flevo Boys over de club en hun visie op voetbal, waren prettig. Dat gaf mij meteen al een goed gevoel’’, aldus Hassan op de website van zijn nieuwe club.