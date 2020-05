Strieker hoopt op veel meer speeltijd in het shirt van VSCO'61

Strieker (21) zat de laatste twee seizoenen in de eerste selectie van Go Ahead Kampen. De rechtsback, die ook in het centrum kan spelen, hoopt een vaste waarde te kunnen worden in Oosterwolde. ,,VSCO’61 is een mooie club met een fantastisch sportpark, een plek waar ik mij zeker op mijn gemak ga voelen. De plannen van hoofdtrainer Stephan Nuesink hebben mij ertoe bewogen de overstap te maken. Hij wil meer voetbal in de selectie brengen en daarbij hoop ik hem te kunnen helpen.”