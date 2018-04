Strijd, spanning en staking, maar WVF wint na beladen week

,,Een enerverende wedstrijd”, was de juiste omschrijving van de omroeper door de speakers. Het duel tussen WVF en IJVV eindigde in een 2-0 winst voor de thuisploeg.

WVF verraste niet alleen IJVV in het begin van de wedstrijd; ook het publiek was positief verbaasd dat de thuisploeg fel opende. In de eerste tien minuten had IJVV niets in te brengen, WVF was constant in de aanval en veroverde ook de afvallende ballen aan de lopende band.

De Zwolse club kende een roerig weekje. Trainer Herben Visscher werd op straat gezet vanwege de tegenvallende resultaten van WVF in de tweede klasse H. Zijn assistent, Jeroen van Leeuwen, stond zaterdag samen met Dennis Riksman voor de groep.

Na die eerste storm leken de IJsselmuidenaren iets meer in de wedstrijd te komen, maar het was WVF dat in de achttiende minuut verdiend op voorsprong kwam. Een lange bal kwam terecht bij Willem Bel, die vanaf de hoek van het doelgebied met een lobje de keeper verschalkte.

Rode kaart

Ook in het vervolg van de eerste helft was WVF de bovenliggende partij. In de 45ste minuut kreeg Siebren Visscher zijn tweede gele kaart, na een trappende beweging, waardoor IJVV met tien man verder moest. Vlak daarna, in de blessuretijd, maakte Jabir Mazouz de 2-0.

In de tweede helft was niet te zien dat IJVV met een man minder speelde. De ploeg viel aan, maar kwam niet tot scoren.

In de 80ste minuut zag scheidsrechter Meijer een handsbal van WVF over het hoofd, waarna hij voor de zoveelste keer belaagd werd door spelers van IJVV. De arbiter besloot het duel te staken en het kostte bestuursleden van beide clubs meer dan twintig minuten om hem van gedachten te laten veranderen. In de resterende tien minuten was echter geen van beide ploegen in staat een verschil te maken. Een belangrijke zege voor WVF, dat iets verder uit de gevarenzone is gekropen.