Strijdend Hardenberg'85 grijpt naast de prijs

Hardenberg ’85 heeft in de halve finale van de play-offs voor een plaats in de tweede klasse verloren van The Knickerbockers. De ploeg van trainer Marco Hollak streed voor wat het waard was, maar moest na een verloren strafschoppenreeks (3-4) de tweede klasse uit het hoofd zetten.

Zonder de geblesseerde topscorer Rick Broek trad Hardenberg’85 op het kunstgrasveld van sportpark Baalderveld aan tegen de Groningse studenten. Vorig jaar gingen de blauwen in de play-offs twee keer ten onder tegen The Knickerbockers, nu ging het om één duel. In een entourage met fanatieke supporters van beide ploegen gaven de spelers vol gas, maar doelpunten bleven uit.

Remco de Haas, de sterspeler van The Knickerbockers, kreeg de eerste grote kans. Ruben Peltjes van Hardenberg’85 werd even daarna onderuit gehaald voor open doel. Een strafschop bleef uit en de strijdende partijen zochten verder naar de openingstreffer. Ondanks mogelijkheden aan beide kanten bleef een treffer uit. Een verlenging volgde.

Ook in twee toegevoegde speelkwartieren vonden de teams het doel niet. Berend Wieden was in de allerlaatste seconden dichtbij, maar de aanvaller van Hardenberg’85 liep op zijn laatste benen en werd hardhandig tegengehouden door Yanniek van Egmond. De rechtsback van The Knickerbockers ontving daarvoor een rode kaart.

De beslissing moest geforceerd worden in een strafschoppenserie. In de kwartfinale tegen Zuidhorn trok Hardenberg ’85 vanaf elf meter aan het langste eind. Dit keer kwam de ploeg van Hollak ook op voorsprong, maar The Knickerbockers bleek uiteindelijk beter. Na het verdict (3-4) zakten de spelers Hardenberg ’85 door de grond.