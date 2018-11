Strijdend Reaal ten onder tegen Zeewolde

video Eefde trekt aan langste einde tegen zwak en ongeslagen Harfsen

18:55 Het is dé derby in de vierde klasse die al jaren de sfeer doet verhogen in de kelderklasse van het oosten: Eefde - Harfsen. De uitploeg stond ongeslagen bovenaan in de kleine competitie, waarin nog maar tien clubs spelen na het vertrek van Grolse Boys. Ondanks de ongeslagen reeks van Harfsen was het juist Eefde die aan het langste eind trok: 3-1.