Strijdend Staphorst stuit op een betere ploeg, FC Lisse

Derde klasse Gemakzucht wordt een geduchte tegenstan­der voor AGOVV dit seizoen

2 oktober Op de eerste speeldag van de derde klasse B leverde AGOVV puur op basis van gemakzucht in Terschuur volkomen onnodig twee punten in. Bij de thuispremière tegen Advendo’57 resulteerde het stapje extra dat soms nodig is wél in de eerste driepunter voor de Blauwen. Al was de 4-1 eindstand wel enigszins geflatteerd.