Strijdend Swift’64 verslaat ten aanval trekkend Rouveen

Rouveen trok vanaf het eerste moment ten aanval, maar dat leverde alleen vlak voor rust een noemenswaardige kans op. David Bouwmeester kopte op de binnenkant van de paal, waarna de bal voor de lijn werd weggewerkt. Swift’64 stond toen al op 1-0, doordat Roskam een vrije trap perfect in de kruising plaatste. Teamgenoot Bas van Spronsen had daarvoor al op de voeten van Rouveen-keeper Daan Kattenberg geschoten.

Swift’64 kwam in de tweede helft helemaal in de verdrukking, omdat Rouveen naarstig op zoek ging naar de gelijkmaker. De bezoekers hadden die ook zeker verdiend, maar doelman Menno Seinen had een goed antwoord op een schot en een kopbal van Milan Smit. Bouwmeester raakte tien minuten voor tijd nogmaals de paal, nu met een hard schot. De verdediger moest er even later af met zijn tweede gele kaart, waarna het hardwerkende Swift’64 de punten in eigen huis hield.