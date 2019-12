Strijdend Tollebeek boekt broodnodige overwinning op SC Bolsward

Bolsward begon goed met een aantal mogelijkheden in de eerste paar minuten, maar deze kansen werden niet verzilverd. Daarna ging het spel over en weer, met weinig kansen. Totdat centrale verdediger Van der Reest aanlegde voor een vrije trap buiten de zestien. Met zijn linkerbeen stuurde hij de bal de linkerkruising in.

In de tweede helft hield Tollebeek de ruimtes achterin klein, waardoor het tot het laatste kwart van de wedstrijd weinig kansen toeliet. In de slotfase ontsnapte de thuisclub wel, bij een Fries schot op de paal.

Acht minuten later was het keeper Dennis van Triest die Tollebeek behoedde voor puntverlies. Met een katachtige reflex tikte hij de bal over de achterlijn. Voor het eerst dit seizoen hield Tollebeek de nul vast, en dat was goed voor belangrijke punten. Bovendien passeerde de polderploeg de tegenstander, Tollebeek is nu tiende (tien uit elf). De voorsprong op hekkensluiter De Wâlde is vijf punten.