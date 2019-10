Strijdend verdelen VIOS en Oene punten in derby

Op voorhand leek VIOS de beste papieren te hebben, maar het was Oene dat op voorsprong kwam. De ploeg verloor alle drie competitieduels, dus had in de gemeentederby wat te bewijzen. Een intikkertje van Jim Schaap en een bal die goed voor de voeten viel van Jasper Mosterd betekenden een 0-2 stand bij rust.

Waar VIOS in de eerste helft een gebrek aan fanatisme had, werd dat in de tweede helft gecompenseerd. Het duel werd van beide kanten steeds feller, maar VIOS was de bovenliggende partij. Dennis de Jong bracht de spanning terug, in de eerste helft zag hij een doelpunt afgekeurd worden. Na de gelijkmaker van Noah Tuasela wilde VIOS doorzetten, maar slaagde daar niet in.