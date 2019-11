Strijdlust Bruchterveld is tegen OZC niet genoeg

De thuisploeg verdient op basis van de tweede helft eigenlijk een punt. De mannen van trainer Arjan Keuken dwingen de bezoekers ver naar achteren. In het slotstuk kan dan ook zomaar de gelijkmaker vallen, maar het laaggeklasseerde Bruchterveld heeft weinig geluk in de afronding.

OZC is in de eerste helft op voorsprong gekomen. De Ommenaren spelen een sterke helft en belonen die via een afstandsschot van Tom Simons. Met grote passen snijdt hij naar binnen, waarna aan schot vanaf 20 meter te machtig blijkt voor doelman Wouter Huisjes. Het enige dat de thuisploeg daar tegenover zet is een schot van Luuk Benjamins. Zijn paal stuitert via de paal het veld weer in. Botte pech.