Strijdlust houdt FC Horst in de tweede klasse

Tweede klasseDe opluchting was groot toen scheidsrechter O’Niel het eindsignaal blies. FC Horst is ook komend seizoen tweedeklasser. Spelers vielen elkaar in de armen en er werd een collectief feestje gevierd. De spelers van ZAC stortten neer op het veld, want zij moeten door de 0-0 de nacompetitie in.

Het was op het zonnige en goed bezette sportpark De Adelaar vanaf het beginsignaal een zenuwenwedstrijd, waarin voor beide teams de belangen groot waren. Inzet was het vermijden van de negende plek en daarmee de lange route van de nacompetitie. FC Horst had een marge van een punt op concurrent ZAC. De druk stond er vol op en dat kwam het spel niet ten goede, al viel er voor rust nog wel het nodige doelgevaar te noteren.

Zo dook flankspeler Robbin Bastiaan de eerste helft een paar keer op voor Tim Crama, maar de keeper liet zich niet passeren. Een volley van Bastiaan eindigde op de lat. Voor FC Horst troffen Paul van Prehn en Ronald Lok kort voor rust ook de lat.

ZAC moest de tweede helft komen, maar kon weinig gevaar stichten. FC Horst was door nervositeit te slordig om tot goede aanvallen te komen. De spanning vergoedde veel en omdat de standen op de andere velden gunstig waren (Be Quick stond 0-3 achter tegen WVF en Hatto Heim keek tegen een 1-2 achterstand aan tegen Unicum), kon FC Horst leunen op het gelijkspel. Op het eind werd het nog even benauwd toen de thuisploeg ver achteruit moest, maar ZAC kwam in het offensief niet meer tot een grote kans.

Leerzaam seizoen

Keeper Tim Crama hield net als de vorige thuiswedstrijd tegen Unicum (2-0) de nul en was opgelucht. „Achteraf valt er gigantisch veel van je schouders af. Ik had drie reddingen, waarvan een van dichtbij met mijn voet. De afgelopen weken had ik het geluk, dat de ballen er niet in gingen. De laatste drie wedstrijden heb ik goed gekeept. Ik kijk terug op een leerzaam en mooi eerste seizoen. Ik ben wel iets volwassener geworden”, concludeert de 20-jarige Ermeloër.

Aanvoerder Reinier Kok (29) die zijn laatste wedstrijd speelde voor FC Horst omdat hij met zijn vrienden bij Veluwse Boys gaat voetballen, was blij met de goede afloop. ,,Ik wilde sowieso weggaan met het goede gevoel dat we in de tweede klasse zouden blijven. De nacompetitie was super lastig geworden, we hebben uitgesproken dat we dat absoluut niet wilden, want de kans dat je dat overleeft is niet groot’’, wist de verdediger. „Daarom hebben we de laatste weken wat behoudender gespeeld. We hebben te weinig kwaliteit om veel op de helft van de tegenstander te spelen. We moesten puur op resultaat spelen met tegenstanders als Unicum thuis en Batavia uit (wat op het laatste moment mis ging, 1-0). Dat ik nu stop met handhaving geeft een prettig gevoel.”

Strijden

Roy Kruse (27) blijft wel in Ermelo. De ijverige middenvelder speelde naar eigen zeggen niet zijn gelukkigste wedstrijd. „Het was eigenlijk heel slecht, maar ik heb qua strijd alles gegeven. De laatste weken was de beleving en strijd enorm. In mijn rol, die de laatste weken iets meer verdedigend was, moest ik veel meters maken, waar nodig ook ‘vuile’ meters.”

Het was eigenlijk heel slecht, maar ik heb qua strijd alles gegeven Roy Kruse, speler FC Horst

FC Horst won de eerste vier wedstrijden, greep onverwacht de koppositie, maar na de 2-0 nederlaag bij Hierden was de ploeg erg wisselvallig, met drie keer een negatieve uitschieter van 1-5. Tegen Hatto Heim, Hierden en IJVV. De zeges op Be Quick’28 (1-2) en Unicum (2-0) waren cruciaal, daarmee redde de formatie van John Martens het met de hakken over de sloot. Kruse denkt dat Hierden thuis (1-5) op 18 maart het omslagpunt was. „We beseften dat er wat moest gebeuren en toen de punten hard nodig waren, zijn we op resultaat gaan spelen. Qua strijd heeft niemand verzaakt, ook alle jongens die weggaan, gingen voorop in de strijd.”

