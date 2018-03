Strijker voor Koffeman bij SV Urk

Brummen wint topper van Klarenbeek en houdt hoop

25 maart De topper in de vierde klasse G tussen Sportclub Brummen en Klarenbeek, op voorhand de nummers twee en drie, is zondagmiddag ternauwernood, maar verdiend gewonnen door SC Brummen. In eigen huis werd het 3-2, mede door een hattrick van spits Joshua Akoy.