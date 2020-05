Studentenclub Uni VV pikt de spelers op uit Zwolle en omstreken

Marsman (20) is een controlerende middenvelder én student geneeskunde. ,,Geen sierlijke buitenspeler die de toeschouwers trakteert op mooie trucjes en daarmee de aandacht trekt, maar een goede voetballer is soms meer dan alleen dat soort tierlantijnen’’, beseft Job Coenen, hoofd technische commissie van Uni VV. In Nijmegen zijn ze laaiend enthousiast over de data van middenvelder Marsman.