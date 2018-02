Stuntend Urk bluft koploper Genemuiden af

De wedstrijd begon met een ijzersterk spelend Urk dat via Jan van Slooten, dreigend tussen de linies, koploper Genemuiden in grote verlegenheid bracht. Schoten naast en mislukte eindpasses stonden de openingstreffer in de weg. Een scrimmage voor de goal van Urk besloten met een schot over de goal van Job van Dalfsen was het gevaarlijkste moment van Genemuiden.

Na ruim twintig minuten viel toch de verdiende openingstreffer voor Urk. Een assist van Hessel Snoek werd makkelijk afgemaakt door Van Slooten. Alleen qua percentage balbezit stond Genemuiden daarna nog op gelijke voet met Urk, dat veel feller de duels in bleef gaan. Het resulteerde in de 2-0 van Gerrit Tol die keeper Raymond Beukeveld in de lange hoek verraste.

Na rust was de wedstrijd in balans en tikte de klok in het nadeel van Genemuiden weg. Urk bleeft sterker in de duels en dreigend voor de goal via pogingen van Riekelt Nentjes. Genemuiden had weliswaar meer balbezit, maar alleen een dribbel van invaller Frank Jansen en een paar dreigende corners zorgden voor enig gevaar. Vlak voor tijd scoorde invaller Jelle de Boer met een knappe kopbal zelfs nog de 3-0.

In de extra tijd pakte invaller Matthias Breman (Genemuiden) rood na het neerhalen van de doorgebroken Jelle de Boer. Door de dikke nederlaag verliest lijstaanvoerder Genemuiden kostbare punten in de kampioensrace.

Hoofdklasse B: Urk - Genemuiden 3-0 (2-0). 25. Jan van Slooten 1-0, 35. Gerrit Tol 2-0, 87. Jelle de Boer 3-0. Rode kaart: 90+1. Matthias Breman (Genemuiden)