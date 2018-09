Stuur jouw voetbalvideo naar de Stentor

Idrissi dartelt over het kunstgras van Alcides en helpt AZ een ronde verder

27 september Serieuze hoop op een stunt was er amper bij Alcides, dat donderdag het sterke AZ ontving in de eerste ronde van de KNVB-beker. Van de uitslag, 0-6, keek in Meppel dan ook helemaal niemand op.