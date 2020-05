Succestrainer Bredewold keert als analist terug bij Urk

SPELERSCARROUSEL Kaan Kisa kiest voor Be Quick Zutphen en broer Mehmet

15 mei Rechtsback Kaan Kisa speelt komend seizoen voor zaterdag tweedeklasser Be Quick Zutphen. De Deventenaar komt uir de jeugdopleiding van Go Ahead Eagles. Bij Be Quick krijgt Kaan Kisa gezelschap van broer Mehmet, die onlangs overkwam van FC RDC.