‘Supergoal’ beslist matige derby tussen Zwolsche Boys en ZAC

Bij de opkomst van Zwolsche Boys en ZAC staken supporters van de thuisploeg een vuurwerkshow af. Het bleek de voorbode voor een knallende wedstrijd: binnen tien minuten trok scheidsrechter Van Gerrevink drie gele kaarten. ,,Dat is ook de spanning, die al de hele week opbouwt”, legde trainer Jan Verheijen van Zwolsche Boys na de wedstrijd uit. Die spanning was ook terug te zien in het spel: beide ploegen maakten veel fouten en wisten niet door te drukken. In de veertigste minuut scoorde Lodewijk de Vries de 1-0, na knullige fouten in het vijfmetergebied van de ZAC-verdediging. Vier minuten later maakte Joey Groen echter al gelijk, waarbij keeper Nick Bouwman gehinderd werd. Protesten van de thuisploeg hielpen echter niet.