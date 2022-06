Supersub Coskun kopt Raalte naar play-offs in vermakelijk duel tegen SDOL, dat zelf al zeker was van de nacompetitie

Vierde klasseSV Raalte heeft zich maandag geplaatst voor de nacompetitie. In de Arkelkuip regende het gedurende de hele wedstrijd regelmatig pijpenstelen, en vooral in het slot ook levensgrote kansen. Na afloop was de 2-2 tegen SDOL genoeg.

Tot de 85e minuut was er geen vuiltje aan de lucht voor SV Raalte. Begeleid door de jazztonen van het Ribs & Blues-festival, een paar honderd meter verderop, leek de ploeg van Hendri Zwinselman de nacompetitie op eigen kracht te bereiken, met een 1-0 voorsprong op zak. Twee late goals van de bezoekers uit Luttenberg leken het spannend te gaan maken, maar de zakjapanners konden alweer worden opgeborgen nog voor ze goed en wel verschenen waren. Door de late kopgoal van supersub Akin Coskun, tien minuten in de blessuretijd, haalde Raalte nog het puntje waarmee hun plekje op het slotgala van de vierde klasse verzekerd was. Al bleek die gelijkmaker achteraf niet nodig, het feest was er niet minder om bij de spelers die minuten eerder nog uitgeteld op het kunstgras lagen.

Zenuwenwedstrijd

Niet dat het makkelijk te zien was wie in die kluwen van voetballers nou raak kopte, temeer omdat Coskun bij lange na niet de grootste van het stel is. ,,We kregen die hele late 1-2 tegen, en ik legde meteen de bal op de middenstip. Ik had er nog geloof in, en toen we een vrije trap kregen ben ik mee naar voren gegaan. Ik heb al eerder zo’n late belangrijke goal gemaakt. Ik ben niet zo heel lang, maar ik gooide gewoon m’n kop erin", blikt Coskun terug. ,,Het is een deel techniek, maar er zat ook wel een stukje geluk bij. Ik ben er heel blij mee, want zo help ik m’n team richting de play-offs. We wisten niet precies hoe het op de andere velden was, dus het was echt lekker om te scoren. Ik kan niet altijd trainen in verband met werk, daarom sta ik er vaak naast.”

Deze week heeft Coskun gelukkig tijd voor de oefensessies. Zondag wacht immers al de eerste wedstrijd in de nacompetitie. ,,Ik heb er vertrouwen in. We zijn een hechte groep, en we geloven er allemaal in. Daar draait het om als je wil winnen en naar de derde klasse wil gaan. Alleen het afronden van de kansen is nog wel een werkpuntje.” Dat laatste is trainer Zwinselman met hem eens. ,,Je moet jezelf belonen door die twee, drie grote kansen na rust gewoon te benutten, dan is het klaar. Dit is een zenuwenwedstrijd voor de jongens. Die zijn dit nog niet gewend. Dat brengt altijd een bepaalde spanning met zich mee. Ook de scheidsrechter was niet sterk, met al die blessuretijd.”

Die spanning blijft nog wel even. ,,Dinsdag zijn we vrij, donderdag trainen we weer. We spelen uit tegen Activia. Dat wordt een wedstrijd op zich: de druk ligt bij hen, wij kunnen alleen maar winnen.” Afgaande op de manier waarop dit Pinksterpotje ten einde kwam, lijkt een extra training op aanvallende spelhervattingen een logische keuze.”

‘SDOL gaat er vol voor, ondanks dat het al zeker was van play-offs om promotie’ Volledig scherm Ivo Tammens, de jonge trainer van SDOL, gaat met goede moed de play-offs in, ondanks het late gelijkspel tegen SV Raalte. © Gerard Vrakking Natuurlijk stond er voor SDOL nog het periodekampioenschap op het spel, maar de ploeg uit Luttenberg speelde maandag vooral om de eer. Met een 2-2 bij SV Raalte werd die glansrijk verdedigd richting de nacompetitie. Raalte moest een punt halen om zo goed als zeker te zijn van de nacompetitie, terwijl SDOL al zeker was van deelname. Die wetenschap indachtig, zou het verklaarbaar zijn geweest als de ploeg van trainer Ivo Tammens rustig aan had gedaan in deze wedstrijd. Zo ging het niet. SV Raalte – SDOL werd een echte streekderby waarin de bezoekers er een sadistisch genoegen uit haalden om het feest hier danig te verstieren. Dat lukte nét niet, maar niemand kan SDOL aanrekenen dat ze het rustig aan deden. Ook de trainer niet. ,,Je wil altijd winnen, en we hebben hard gestreden voor dit terechte resultaat. De jongens vinden voetbal gewoon leuk en willen goed spelen richting de nacompetitie. We hadden echt het plan opgevat om deze wedstrijd te pakken. Nu gaan we in ieder geval met een goed gevoel richting de nacompetitie”, aldus de 24-jarige SDOL-trainer. ,,Ik denk dat we een goed seizoen hebben gespeeld. We hadden als doel om bij de eerste vijf te eindigen, en met een derde plaats is dat goed gelukt. We wisten al een tijd dat het hierop uit zou draaien, na een goede reeks in het voorjaar. We hebben veel jongens die graag willen, jonge gasten waar we de komende jaren mee vooruit kunnen.” Lijn doortrekken Tammens kijkt naar de horizon, zoals het een trainer betaamt. Toch kan hij er ook niet omheen: de komende weken worden heel belangrijk voor deze club. De jongste hoofdtrainer van Nederland weet wat er moet gebeuren om dit goede seizoen op ultieme wijze te bekronen. ,,Dan moeten we met heel veel zelfvertrouwen gaan spelen. Als je dan naar vandaag kijkt, dan gaat het goedkomen. Als we lef tonen en scherp zijn, denk ik dat we iedere tegenstander in de derde klasse pijn kunnen doen. En we zullen iets beter met de kansen om moeten gaan dan we vandaag hebben gedaan. Dat heeft ook een beetje met scherpte te maken. Ik heb er vertrouwen in dat we dat in de nacompetitie goed zullen doen. Als je deze ploeg ziet trainen, dat geeft vertrouwen.” Die nacompetitie begint voor SDOL in de tweede ronde, en het zal een ritje naar Apeldoorn worden: WWNA is de opponent. En in Gelderland kunnen ze zich maar beter schrap zetten: het dorp zal uitlopen voor die kraker. ,,We moeten deze lijn doortrekken. De nacompetitie leeft bij de spelers, en ook bij de supporters. De bussen daarheen zijn al geregeld: eentje voor de spelers, en eentje voor de supporters. Dat is allemaal hartstikke leuk. Er komen mooie weken aan”, aldus Tammens.