SV Dalfsen en Grooten willen nog niet van elkaar af

Grooten is hoofdtrainer op sportpark Gerner sinds de zomer van 2016. Dalfsen was toen een vierdeklasser, dit seizoen debuteert de ploeg in de noordelijke eerste klasse F. En niet zonder succes, na drie zeges in de eerste acht wedstrijden staat Dalfsen netjes in de middenmoot. Grooten is ervan overtuigd dat er nog voldoende rek in de selectie zit.