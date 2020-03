SV Dedemsvaart maatje te klein voor LAC Frisia

Al na drie minuten was het Ben Gerritsen die alleen op de Frisia-doelman afging, maar de bal uiteindelijk bijna over het vangnet schoot. Dat was een representatie van hoe Dedemsvaart met de kansen omging. Er waren veel mogelijkheden voor de ploeg uit het gelijknamige dorp, maar doelpunten bleken opnieuw schaars. Dedemsvaart draait prima mee in de middenmoot, maar het doel treffen is al een langere tijd een probleem voor de SV.

Na ruim een half uur spelen kreeg Frisia een strafschop, die vervolgens werd benut. In plaats van oppeppende kreten, gingen de hoofden van de Dedemsvaart-spelers naar beneden hangen. ,,Het is een leuke groep die veel plezier heeft in het spelletje’’, vertelt Dedemsvaart-trainer Rouwenhorst. ,,Maar soms mogen ze wel iets meer van zichzelf eisen. Dat de spirit er iets meer in blijft’’.

Tien minuten voor tijd was daar echter de gelijkmaker. Mick Kuilder, die voor veel gevaar zorgde vanaf de kant van Dedemsvaart, gaf een strakke voorzet die in eigen doel werd gewerkt door een Frisia-verdediger. Een gelukje, maar geluk kan je ook afdwingen. ,,We kregen echt veel kansen in deze wedstrijd, dan is het misschien zonde dat je enige doelpunt voortkomt uit een eigen doelpunt. Maar ook dat is voetbal’’, vertelt Kuilder.

Maar het gejuich was nog niet neergedaald of de bal lag alweer in het netje. Een hoekschop werd ingekopt, waardoor Frisia de voorsprong weer herstelde. Er werd veel risico genomen door Dedemsvaart na die tegentreffer, onder het motto ‘alles of niets’. Dit resulteerde in veel ruimtes en strijd. Misschien iets te veel strijd, want in blessuretijd werd Dilan van Bree belachelijk onderuit geschoffeld waardoor Frisia de wedstrijd met tien man eindigde. In de slotfase maakte Frisia nog de 1-3, door een counter goed af te maken.