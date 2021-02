SV Ens houdt het bij gekende namen, Hanekamp komt voor Nijboer

spelerscarrousel Doelman Streutker (26) gaat naar SC Genemuiden, waar hij zijn broer treft

1 februari Een broederhereniging is aanstaande bij SC Genemuiden. De zaterdaghoofdklasser heeft in Hidde Streutker (26) een nieuwe doelman gevonden. Hij treft in de tapijtstad zijn één jaar oudere broer Jens-Jurn.