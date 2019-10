SV Lelystad’67 is de crisis voorbij, maar voor hoe lang?

Na amper twee speeldagen is SV Lelystad'67 ongetwijfeld de meest opvallende club in de regio. Het kreeg eerst met 8-0 op de broek tegen buurman Unicum en verloor daarna met 13-1 van Veensche Boys. De bijzondere tweedeklasser vanuit drie perspectieven uitgelicht.

1. De laatste tegenstander: Veensche Boys

Ze kwamen bij Veensche Boys superlatieven tekort om hun zaterdag te beschrijven. In Nijkerkerveen was het voor de wedstrijd al feest, want op het sportpark werd snel duidelijk dat het allemaal niet boterde bij tegenstander Lelystad'67. ,,De tegenstander had voor de wedstrijd al ruzie met elkaar en de trainer was boos weggelopen. Dit maak je niet vaak meer mee. Ik had soms het idee dat Frans Bauer om de hoek zou komen met Banana-split", lachte spits Nico van den Brom op de site van de club. Hij maakte twee van de dertien doelpunten.

2. De volgende tegenstander: asv Dronten

Wat moet je in hemelsnaam zeggen als je een ploeg voor moet bereiden op een wedstrijd tegen het allerslechtste team van de competitie? Op dinsdag zei asv Dronten-trainer Wim Schaap er niet veel over, maar op donderdag gaat hij er zeker mee bezig. Het toverwoord ligt in de lijn der verwachting: onderschatting. ,,Je speelt een wedstrijd tegen jezelf. Er kan onderschatting in sluipen en daar moet je echt voor waken. Aan dubbele cijfers wil ik niet denken en dat maakt me ook helemaal niets uit. Je moet voor de drie punten gaan en er niets laten liggen. Dat zal ik donderdag ook zeker laten vallen. Dit kan een lastige wedstrijd worden", stelt de trainer.

Schaap werkte op redelijk hoog niveau, maar hoorde wel vaker verhalen als deze. ,,Ik heb het niet meegemaakt, maar natuurlijk wel zien gebeuren. Van wat ik hoor is Lelystad een grote club, dus dan zou je een representatief eerste elftal op de been moeten kunnen brengen. Maar goed, wat ik zeg: dat heb ik van horen zeggen."

3. De club zelf: maakt Meloudi Zaki het af?

Trainer Meloudi Zaki wilde er vorige week al de brui aan geven, maar na een pittig gesprek met het bestuur besloot de coach toch aan te blijven. Dat er wat moet gebeuren, is duidelijk. ,,We hebben afgesproken dat Meloudi en zijn staf een wensenlijstje maken, die ze vervolgens aan ons overhandigen. Wel in proporties, want je moet niet denken dat je bij een BVO rondloopt. Daar kan de club op dit moment niet aan voldoen. Je moet denken aan bijvoorbeeld trainingstijden en materiële zaken", vertelt secretaris Martijn Laurense.

Op deze manier is een nieuwe crisis afgewend, want na het gevecht om de macht van vorig seizoen leek er een nieuwe noodtoestand te ontstaan. De vraag is alleen voor hoe lang. Welke speler vindt het leuk om wekelijks afgedroogd te worden? Welke trainer houdt het hoofd boven water als er week in, week uit met dikke cijfers wordt verloren? Voor Zaki lijkt het niet weggelegd, hij liet tegen Unicum al doorschemeren niet goed tegen zijn verlies te kunnen. Toch gaat de trainer door. Als hij de klus voltooit, zal het er eentje van de lange adem worden.