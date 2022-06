Sv Lelystad'67 neemt afscheid van trainer Meloudi Zaki, over de redenen wordt nog niets gezegd

Zaki begon in 2019 aan de klus bij Lelystad’67 en deed dat op een roerig moment. De club stond bestuurlijk gezien in de brand, net voor zijn aantreden werd er zelfs een coup gepleegd. Het eerste elftal van de club kwam in een dalende lijn terecht, met degradatie uit de tweede klasse tot gevolg. Onder leiding van Zaki haalde het team uit 26 wedstrijden slechts 10 punten en daardoor eindigde het strak onderaan.

De trainer krijgt geen kans om die degradatie recht te zetten, in de derde klasse staat er na de zomer een andere coach voor de groep. Wat daar de redenen van zijn? ,,Daar kan ik op dit weinig over zeggen”, vertelt secretaris Martijn Laurense. ,,De exacte redenen kunnen we nog niet kenbaar maken. We gaan samen een communicatielijn opzetten, dat ei is denk ik over twee weken gelegd. Dan zal er meer volgen.”