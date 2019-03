SV Lelystad trekt trainer Meloudi Zaki aan

HHC’er Van der Leij maakt jacht op topscorers­ti­tel

22:41 Het is een terloops zinnetje in de analyse van Rob van der Leij. ,,Ineens staan we met 2-1 voor.’’ Met dank aan de spits zelf. De twee treffers van de Groningse aanvaller helpen HHC Hardenberg aan de zege op GVVV (3-1).