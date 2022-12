SV Urk komt in zoektocht naar opvolger Karsten uit bij Wesselink: oud-trainer DVS’33 tekent voor twee seizoenen

SV Urk ging zaterdagmiddag met 3-1 onderuit tegen SteDoCo en slaagde er daarmee niet in om de zeges in de voorgaande twee wedstrijden een goed vervolg te geven. Vlak na het laatste fluitsignaal in Hoornaar had de derde divisionist beter nieuws te vermelden. De zoektocht naar een nieuwe hoofdtrainer voor volgend seizoen heeft resultaat opgeleverd: Wesselink neemt na afloop van het huidige seizoen het stokje over van Karsten. Wesselink heeft op Urk zijn krabbel gezet onder een tweejarig contract.

Wesselink is geen onbekende naam in het amateurvoetbal. In 2011 ontving hij de Rinus Michiels Award als beste amateurtrainer in Nederland. Wesselink was in het verleden al actief bij onder meer Excelsior’31, Spakenburg en CSV Apeldoorn. Begin dit seizoen stond hij dus nog voor de groep bij DVS’33. Wesselink kreeg eind augustus te horen dat er na drie jaar een einde zou komen aan de samenwerking in Ermelo. In oktober besloten DVS en de trainer toch per direct uit elkaar te gaan. ,,Na een paar gesprekken vroegen we ons toch wel af of we er allemaal nog wel plezier uithaalden met elkaar. Dan vraag je hoe het echt gaat en dan komt er heel veel los’’, klonk het namens Edmund Mijnheer van de technische commissie.