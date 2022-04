SV Urk neemt afstand van SC Genemuiden, belangrijke punten voor DVS’33 en Berkum en topper in Heerde eindigt onbeslist

vijfde klasse Na de zege tegen Steenwij­ker Boys draait het voor Steenwijk om de periode: ‘We hadden d'r allang een moeten hebben’

De Steenwijker derby tussen de VV en de Boys is een prooi voor de thuisploeg. De 3-1 zege komt tot stand dankzij de brille van Wessel Busscher én aan de controlerende hand van Clint Kruisweg. ,,Ik wil niemand in de weg lopen”, aldus de man die iedereen in de weg loopt.

24 april