SV Urk verplettert RKAV Volendam en nadert SC Genemuiden op één punt, DVS’33 speelt kater weg

Programma Deventer/Zutphen Topper in Holten, broertjes Van der Hoop treffen elkaar in Deventer en Broekland gaat voor vier op een rij

Ook tijdens de paasdagen rolt de bal. Met name in het amateurvoetbal is het zaterdag en maandag (tweede paasdag) volle bak. Voor de voetballiefhebber die de woonboulevard links laat liggen is er voldoende te genieten.

15 april