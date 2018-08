SV Urk ziet haar naam terug in de kokertjes

De wedstrijd was eigenlijk vanaf het eerste fluitsignaal in evenwicht. Er waren wat kansjes, voorzichtige mogelijkheden aan beide kanten, maar allemaal zonder resultaat. Beide ploegen zochten veelal hun aanvallers door het middenveld over te slaan, maar rendement was er niet niet. Aan Urker zijde had Hessel Snoek moeite om de kansen af te maken. Eenmaal schoot hij van dichtbij tegen keeper Brahim Zaari op, later schoot hij rakelings voorlangs.