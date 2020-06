SV Vaassen bestrijdt de leegloop met vier nieuwelingen en tien jongelingen

Daarnaast trainen er tien spelers mee uit jeugdteamsvan Robur et Velocitas, WSV en Groen Wit’62. Het gaat om Ayoub Amazine, Abdoulaye Barry, Ousmane Barry, Mohammad Zija Malekzai, Marco Nimani, Umed Nuri, Abdulrezak Saleh, Ehsan Tutageel (Robur et Velocitas JO19), Mehmet Bayindir (Groen Wit’62 JO19) en Jordan Pritzer (WSV JO19). Het is niet uit luxe dat Vaassen zoveel spelers laat meetrainen. ,,We proberen een nieuw team op te bouwen. Bij ons zijn deze jongens heel welkom. Waarom ze daar weg gaan? Geen idee. Voor de aanvang van de competitie moet ik een selectie maken. Het kan zijn dat er nog vier of vijf wegvallen. We willen straks een elftal hebben en drie of vier wissels”, aldus Ozerdogan.