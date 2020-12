SV Zalk zal trainer Henk Buimer na het seizoen inruilen voor Egbert Kragt

Buimer (55) was in de laatste jaren vooral actief als assistent-trainer, vorig seizoen werkte hij bij Veno in woonplaats Vollenhove. In Zalk was de start hoopvol te noemen (8 uit 4, tweede plaats in 4D). Toch heeft de club op advies van de technische commissie en spelers gekozen voor beëindiging van de samenwerking met de trainer. De juiste chemie ontbreekt, is de conclusie.