SV Zwolle behoudt perfecte score, Colmschate’33 countert naar de zege tegen Activia en gelegenheidsdoelman behoedt Klarenbeek voor een nederlaag tegen Beekbergen

3e klasse zaterdag AGOVV voelt zich bestolen

10:43 Ze waren zo dicht bij een driepunter, maar in de laatste minuut incasseerde AGOVV op bezoek bij Terschuurse Boys toch de 2-2. Trainer Gerrit Brouwer is furieus, volgens hem had de gelijkmaker van de thuisploeg nooit geteld mogen worden.