SV Zwolle behoudt perfecte score en Colmschate’33 countert naar de zege tegen Activia

TERUGLEZEN LIVEBLOG Alcides geeft het in de slotfase helemaal weg tegen TAC’90 en Heino wint verdiend van Voorwaarts

21 september Zaterdag 20 september was de dag van de rentree van Columbia in de eerste klasse. Dalfsen was echter te sterk en trakteerde de Apeldoorners op de eerste thuisnederlaag sinds mei 2019. Ook de Apeldoornse Boys, Alcides, Voorst, WWNA en Voorwaarts verloren op eigen bodem. Hieronder kunt u alles nog een rustig teruglezen.