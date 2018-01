SV Zwolle en Nijlant gaan toch met elkaar verder

In november kwamen beide partijen desondanks tot het besluit, dat vier jaar samenwerking voldoende was. Nadat de club en de coach uit Wijhe een rondje langs de velden hadden gemaakt, kwamen ze toch weer bij elkaar uit. De beslissing om een nieuwe verbintenis aan te gaan werd breed gedragen. ,,Werken met deze groep is geweldig en er zit nog steeds rek in en dat is mooi om te zien'', stelt Nijlant.