SV Zwolle krijgt er weer drie spelers bij

Video Kampioen Van der Kamp maakt mooiste doelpunt van mei

13:55 Ajacied Lasse Schöne deed het tegen Real Madrid, Wouter van der Kamp doet het namens Hoonhorst op bezoek bij Old Forward: een vrije trap vanaf de zijkant over de keeper heen het doel in. Door bezoekers van destentor.nl verkozen tot Doelpunt van de Maand.