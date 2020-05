SV Zwolle krijgt na groot aantal veranderingen jongere selectie

Willem Busscher (34) is de meest ervaren nieuwkomer. De linksback komt van derdeklasser Steenwijk, maar woont onderhand in Zwolle. Twan Klaseboer (20) ruilt de jeugdafdeling van WVF in voor een toekomst op sportpark Marslanden en middenvelder Joao Wuarbanaran maakt de overstap van het tweede elftal van Rohda Raalte naar SV Zwolle.