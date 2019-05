SV Zwolle ondanks nederlaag naar nacompetitie

In de eerste twintig minuten had SV Zwolle het knap lastig met Helios. De bezoekers speelden nergens meer om, maar de Deventenaren combineerden vrij gemakkelijk door de Zwolse defensie. Via Ijen Bruinsma nam Helios terecht de leiding. Daarna kwam de wedstrijd meer in evenwicht, zeker nadat Angelo Kisjes de bal vanuit een hoekschop in een keer in het doel kreeg: 1-1.