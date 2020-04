SV Zwolle voegt zes nieuwe gezichten toe aan de selectie

Mitchell van Gaal (21) speelde na de winterstop al mee. De verdediger heeft een verleden bij Victoria Boys in Apeldoorn. Jasper Arutjnian (18) is na een periode bij Be Quick’28 (jeugd) en WZC teruggekeerd op sportpark Marslanden, waar hij in het afgelopen seizoen bij SV Zwolle JO19 speelde. In zijn kielzog komt ook Harut Talaljan de selectie versterken, een aanvaller die afkomstig is van Hattem.