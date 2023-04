SV Zwolle weet heuse ‘remontada’ net niet te verzilveren: ‘We konden zoveel meer goals maken’

Op dinsdag de dartpijl, op vrijdag de bal: Wouter van der Vegt vindt juiste balans bij FC Oldemarkt

Dat FC Oldemarkt en Oranje Zwart het zwaar te verduren hebben in de derde klasse, is zondagmiddag meer wel dan niet te zien. Gelukkig heeft de thuisploeg Wouter van der Vegt. De spits is terug zonder weggeweest te zijn. Met een treffer en assist is hij bepalend: 3-0.