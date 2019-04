SVI bindt ook DOS Kampen aan de zegekar

In Kampen werd al snel duidelijk dat SVI de koploper pijn zou kunnen doen. Na zes minuten profiteerde Nico Veldman optimaal van slapende Kamper verdedigers: 0-1. DOS Kampen had moeite om de druk op de bal te houden, waardoor SVI vrij gemakkelijk de bal rond kon laten gaan. Dat resulteerde dan ook in de 0-2: Faisel el Atiaoui schoot halverwege de eerste helft de bal in de kruising. Vlak voor rust voerden de gasten de score nog verder op via Nathan van Rijn.