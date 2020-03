SVI en VSW blijven ondanks coronavirus voorlopig ‘gewoon’ trainen

coronaDe KNVB kwam donderdagmiddag, naar aanleiding van de persconferentie over het coronavirus, met het nieuws dat alle wedstrijden in het betaald en het amateurvoetbal tot nader orde worden uitgesteld. Er wordt tot in ieder geval 1 april niet gevoetbald in Nederland. Wat doen de Zwolse voetbalclubs?