SVI pakt een punt tegen Den Ham

SVI kwam snel op voorsprong. Middenvelder Maurizio Parella was attent meegelopen, hij scoorde na vijf minuten de 1-0. De ploeg van trainer Joram Hendriks kreeg daarna kansen op een tweede treffer, maar SVI kampt met een gebrek aan scorend vermogen. Dirk Jan van Dijk was dichtbij de 2-0, maar de verdediger kopte geheel vrij op de keeper van Den Ham, Jeffrey Ekkel.

Na de pauze was er een veldoverwicht voor SVI, maar tot echt grote kansen kwam het niet. Aan de andere kant had de Zwolse formatie de zaakjes verdedigend op orde. Daardoor bleef het 1-1. ,,Op voorhand ben je tevreden met een punt tegen de nummer twee. Ik vond met name het eerste half uur goed. We speelden met veel plezier, veel positiewisselingen en er werden duels gewonnen", zag trainer Joram Hendriks.