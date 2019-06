SVI schrijft historie met promotie naar de eerste klasse

In eerste instantie moest SVI alle zeilen bijzetten om geen schade op te lopen. Lelystad kreeg in de eerste helft de betere kansen, maar onder andere Dylano van den Anker kon die mogelijkheden niet verzilveren. Voor rust was namens SVI alleen Nico Veldman nog gevaarlijk, maar ook hij kreeg het niet voor elkaar om te scoren.

Na rust volgden de goals, netjes verdeeld over beide kanten. SVI opende het bal via Youp Kok, die een voorzet keurig achter de doelman kopte. Toch moesten de Zwollenaren ook nog een tegengoal slikken en dat was er eentje om voor te applaudisseren. Dyllan Lanser besloot van een meter of twintig uit te halen en versloeg keeper Alex Grafhorst op heerlijke wijze: 1-1.

Een verlenging volgde. Of beter gezegd: een slijtageslag volgde. Zelfs scheidsrechter De Vries kreeg kramp, terwijl de spelers bij bosjes omvielen. Een winnaar kwam er ook nog en dat werd SVI. Kort na het begin van de verlenging schoot Veldman knap raak en dat bleek een historische goal. Het was de winnende en dus promoveert SVI voor het eerst in de clubhistorie naar de eerste klasse.