SVI scoort er lustig op los

,,Het is balen dat de concurrentie ook wint.” Over de wedstrijd van zijn eigen ploeg kan SVI-trainer Joram Hendriks nauwelijks klagen. ,,Hooguit dat we geen doelpunt tegen mogen krijgen.”

De wedstrijd is amper begonnen of SVI krijgt al een hoekschop. Hoewel die mogelijkheid niet benut wordt, toont het de gretigheid waarmee de Zwollenaren het duel ingaan. ,,We doen niets anders dan tijdens andere wedstrijden, maar we zijn ons bewust van het belang van de laatste paar wedstrijden”, legt aanvoerder Jordy Hendriks uit. SVI heeft zelf in de hand of het in de tweede klasse blijft, maar moet daarvoor wel punten pakken in de laatste wedstrijden.

Tegen Blauw Wit ’66 is dat geen probleem. In de vijfde minuut komt SVI op 1-0, tien minuten later ligt de 2-0 er al in. Even lijkt het spannend te worden als Edwin Bolink de 2-1 maakt, maar nog in de eerste helft loopt SVI al uit naar 4-1. De 3-1 is een prachtig schot uit de tweede lijn van Pascal Esmeijer, de 4-1 een geweldig schot uit de draai van Dirk Jan van Dijk.

Na rust is het zo mogelijk nog meer eenrichtingsverkeer dan in de eerste helft. Invaller Twan Zuidmeer vindt vijf keer het net, maar ziet twee goals afgekeurd worden. Samen met Faisel el Atiaoui bepaalt hij daarom de eindstand op 8-1. Het levert de Zwollenaren een plekje winst op de ranglijst op, maar het verschil met de nacompetitiestreep blijft vier punten.