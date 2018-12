SVI vergeet te scoren tegen dodelijk effectief DOS Kampen

In het eerste half uur zag het er prima uit voor de Zwolse ploeg en leek een stunt in de maak tegen de koploper uit Kampen. SVI voetbalde goed, creëerde veel kansen en stond dankzij wie anders dan Youp Kok met 1-0 voor. Kok zag dat doelman Kevin Dijkstra een voorzet verwachtte en schoot zeer verrassend van ruim twintig meter op doel. Dijkstra raakte de bal nog wel aan, maar kon hem niet uit het doel houden. De SVI-spits stond nog tweemaal één-op-één met Dijkstra, maar miste beide keren. De eerste keer werd hij bovendien teruggefloten voor buitenspel. De tweede keer ging de vlag ook omhoog, maar liet de scheidsrechter zijn grensrechter ‘staan’. Een uitgelezen kans gemist dus. Ook Nico Veldman en Jari Dunnink (twee keer zelfs) lieten een goede kans liggen.

In het laatste kwartier voor de pauze veranderde alles. Frank Jansen stelde eerste Raymon Beuling in staat de gelijkmaker binnen te schuiven en scoorde twee minuten later zelf op aangeven van Allan Bakker, die vanaf de middenlijn een schitterende dieptepass verstuurde. SVI-doelman Alex Grafhorst voorkwam hierna dat Jansen er 1-3 van maakte. Drie minuten voor de pauze was hij echter kansloos op een schot van Erik Rotman, die een terug gelegde vrije trap feilloos binnen schoot vanaf de rand van ‘de zestien’.

Een onveranderd spelbeeld in de tweede helft: SVI viel aan en DOS Kampen counterde gevaarlijk. Kok was in het eerste kwartier nog een paar keer dichtbij de aansluitingstreffer, maar hoe langer de wedstrijd duurde, hoe schaarder de SVI-kansen werden. In de slotfase was DOS al een paar keer dichtbij 1-4 voordat Maurice Verspignani een counter wel afrondde.