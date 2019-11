SVI wint van gelijkwaardig Drachtster Boys

Na de thee waren de bezoekers sterker, speelden ook goed maar de goal viel aan de andere kant. De technisch vaardige Nico Veldman stelde na een perfecte actie aan de linkerkant Milan Koorman in staat de 2-1 aan te tekenen. Die stand bleef lang op het bord, dankzij vooral Grafhorst. In blessuretijd was opnieuw Veldman de aangever. De licht geblesseerde Youp Kok, die in de tweede helft inviel, kon eenvoudig de 3-1 aantekenen.