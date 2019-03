SVI zet zegereeks voort in eenzijdige Zwolse derby

Met een afgetekende 4-0 overwinning op stadgenoot Be Quick ’28 zet SVI de zegereeks en de opmars in 2H voort. Het was de eerste wedstrijd in de derde periode.

De formatie van trainer Joram Hendriks is geweldig uit de winterstop gekomen en de driepunter in de Zwolse derby betekende de vijfde overwinning op rij voor SVI. Een futloos ogend Be Quick kwam er onder stormachtige omstandigheden nauwelijks aan te pas. Al na tien minuten opende Nico Veldman de score met een lobje over de onnodig uit zijn doel gekomen Teko Malanda. Veldman is de laatste weken enorm goed op dreef en scoorde zijn zesde goal in drie wedstrijden.

Na 25 minuten werd het 2-0 door een kopbal van dichtbij van Maurizio Parella, die een harde voorzet van Veldman tegen zijn hoofd aan kreeg. Be Quick had tot dat moment nauwelijks iets laten zien. Het kwam na de 2-0 iets beter in de wedstrijd en kreeg via Hugo Winkeler een prima kans op de aansluitingstreffer. Winkeler schoot over. Kort voor de pauze stormde het binnen de lijnen. Alles wat Be Quick ’28 was smeekte om een rode kaart voor Quinten de Lain na een harde tackle op Sander Aarten. Trainer Joram Hendriks vond dat Aarten zich niet zo hoefde aan te stellen, maar SVI mocht blij zijn dat het met elf man de kleedkamers in kon.

In de tweede helft bleef SVI domineren en Be Quick achter de feiten aanlopen. SVI-doelman Alex Grafhorst was met een uittrap, gedragen door de wind, verantwoordelijk voor de assist bij de treffer van Faisel El Atiaoui, die keurig afrondde met een schot in de verre hoek. Een paar minuten later zag Jari Dunnink Be Quick-doelman Malanda iets te ver voor zijn doel staan. Met een lekkere knal, wederom een beetje dankzij de wind, verschalkte hij de kansloze Malanda. Cas Duiker was met een schot op de onderkant van de lat dichtbij de 4-1, maar een eretreffer zat er niet in voor de bezoekers.

Eerder dit seizoen was SVI ook al met 0-4 te sterk voor Be Quick ’28.