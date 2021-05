SVI ziet talenten uit onverwachte hoek aansluiten bij de eerste selectie

SPELERSCARROUSEL Mutaties in de selecties van HHC Hardenberg, asv Dronten, HTC en Wijthmen

20 april De spelerscarrousel in het amateurvoetbal draait een stuk minder snel dan gebruikelijk. Veel spelers blijven gewoon zitten waar ze zitten, hopend op een normaal seizoen met promotie en degradatie. Maar her en der zijn er toch wat wisselingen in de laatste dagen. Een opsomming.