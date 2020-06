SVI ziet vijf nieuwelingen komen, maar raakt Hendriks en Hendriks kwijt

Hendriks (31) heeft vijftien jaar op niveau gespeeld. Bij Alcides en Be Quick'28 in de hoofd- en eerste klasse. Maar de oud-speler van ZAC is vooral een SVI’er geworden, met negen dienstjaren op De Siggels. Hendriks promoveerde met zijn team naar de tweede klasse (2014 en 2017) en naar de eerste klasse (2019). Echt uitbundig genieten was er de laatste tijd niet bij voor Hendriks, die stopt vanwege blessureleed. Broer en trainer Joram Hendriks heeft ook afscheid genomen van SVI na vier succesvolle jaren met twee promoties.

In Ittersum is de selectie aangevuld met vijf nieuwe spelers. De komst van Dani Lohman (Alcides) en Thom Kooke (Berkum) was al bekend. Verdediger Fabian Vorsterman van Oijen (24) keert na drie seizoenen terug van FC De Bilt, een eersteklasser. Verdediger Daniël Tole (26) is in Zwolle ook geen onbekende, hij zat in de opleiding van FC Twente en PEC Zwolle (2012/2014) en speelde de laatste jaren voor De Zweef uit Nijverdal. Doelman John van Klompenburg (21 jaar, Hierden) neemt de plaats van Noordman in.